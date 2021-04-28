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В США рассказали об опасностях, которые ожидают американский военный катер в Черном море

Армия
В США рассказали об опасностях, которые ожидают американский военный катер в Черном море
Global Look Press

Вашингтон, 28 апреля. Катер береговой охраны США USCGC «Гамильтон» пошел на большой риск, совершив заход в Черное море, считают американские аналитики.

Как пишет издание The Drive, последнее посещение черноморской акватории кораблем подобного типа произошло 12 лет назад. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

По мнению авторов статьи, катера береговой охраны не без причины избегают походов в данный регион. В случае начала войны между Россией и США он станет зоной повышенного риска. Черноморский флот РФ обладает большим количеством полноразмерных боевых кораблей и субмарин, несущих противокорабельные крылатые ракеты. В тоже время с берега флот прикрывают наземные батареи и авиация.

Что касается «Гамильтона», то катера этого типа (класс Legend) являются наиболее боеспособными кораблями американской береговой охраны. На их вооружении состоят 57-мм орудия и системы ближнего боя Phalanx с 20-мм пушкой Vulcan, а также пулеметы меньшего калибра. Кроме этого, катера также могут запускать ложные ракеты, чтобы сбить с толку радары противника.

Ранее сообщалось, что военные Черноморского флота ведут наблюдение за патрульным катером ВМС США в Черном море.

вмс сша the drive черноморский флот рф
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