Автомобили BMW будут оповещать водителей о камерах на дорогах

Москва, 28 апреля. Информация о стационарных камерах будет отображаться как на панели приборов или на лобовом стекле авто.

Машины BMW, оснащенные опцией Live Cockpit Professional и системой мультимедиа на базе ОС BMW 7, научились предупреждать о дорожных камерах. Купить функцию можно на портале BMW ConnectedDrive в разделе Store.

"Функция предупреждения о дорожных камерах заранее уведомит о местах расположения таких камер и напомнит о необходимости снизить скорость", — говорится в пресс-релизе организации.

На данный момент сервис предупреждает только о стационарных камерах, которые следят за скоростным режимом, проездом на красный свет светофора или движением по полосе общественного транспорта, но компания уже работает над расширением его функционала и в скором времени система начнет информировать и о других типах камер.

Новое поколение BMW M3 и M4 поступило в продажу в России. Модели впервые получили полноприводную систему, сообщалось ранее.