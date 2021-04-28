Представитель Украины в ПАСЕ устроил спам-атаку

Киев, 28 апреля. Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко призвал своих сторонников оставлять однотипные комментарии на странице организации.

Ранее Гончаренко наказали за скандальное выступление в ПАСЕ. Депутат решил достать украинский флаг во время своего послания. За эту выходку председатель ассамблеи Хендрик Дамс лишил его права голоса на три месяца.

Украинец выразил несогласие в связи с санкционными ограничениями, попросив своих подписчиков в социальной сети Facebook организовать спам-атаку на страницу ПАСЕ. По замыслу депутата, его сторонники должны оставлять комментарии с призывом «слушать Гончаренко».

Ранее стало известно, что Армения выступила в поддержку РФ на заседании ПАСЕ. Представитель республики раскритиковал европейские страны за откровенно антироссийскую политику.