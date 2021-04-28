Замглавы МИД Белоруссии обсудил с послом ЕС перспективы двустороннего сотрудничества

Минск, 28 апреля. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обговорил с послом Евросоюза Дирком Шубелем ситуацию в двусторонних отношениях и перспективы сотрудничества.
Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«Стороны обсудили текущую ситуацию в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что экономические ограничительные меры против Минска станут потенциальным препятствием для российских экспортеров нефти. В частности, Соединенные Штаты ввели санкции против «Белнефтехима» и НПЗ «Нафтан».