Замглавы МИД Белоруссии обсудил с послом ЕС перспективы двустороннего сотрудничества

Минск, 28 апреля. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обговорил с послом Евросоюза Дирком Шубелем ситуацию в двусторонних отношениях и перспективы сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экономические ограничительные меры против Минска станут потенциальным препятствием для российских экспортеров нефти. В частности, Соединенные Штаты ввели санкции против «Белнефтехима» и НПЗ «Нафтан».