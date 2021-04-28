Бывшая участница группы «Тату» Волкова подала документы на участие в праймериз «ЕР»

Иваново, 28 апреля. Экс-солистка музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Региональное отделение «ЕР» в Ивановской области подтвердило участие Волковой в праймериз. Бывшая участница «Тату» намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата Госдумы РФ. Волкова лично подала документы в оргкомитет регионального отделения партии, заявила представитель пресс-службы в беседе с ТАСС.

Участие в праймериз является обязательной процедурой для выдвижения кандидатов от «Единой России» на думских выборах. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая по всей стране.

Член ОП РФ и правозащитница Мария Бутина ранее подала документы на участие в праймериз «ЕР» от Кировской области.