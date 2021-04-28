Два новых мотострелковых полка Балтийского флота созданы в Калининградской области

Калининград, 28 апреля. Балтийский флот России получит два новых мотострелковых полка, которые будут дислоцироваться в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил командирам вновь сформированных мотострелковых полков армейского корпуса исторические знамена 275-го и 280-го стрелковых полков. С данными знаменами воины прославленных частей прошли всю Великую Отечественную войну.

Ранее сообщалось, что экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» успешно провел учебные стрельбы в Балтийском море. Пресс-служба Балтфлота РФ заявила, что дизель-электрическая подводная лодка успешно выполнила поставленные задачи. Экипаж провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал малый противолодочный корабль «Алексин».