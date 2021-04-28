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Ателье Hennessey превратило пикап Ram 1500 TRX в 1026-сильный внедорожник

Экономика
Ателье Hennessey превратило пикап Ram 1500 TRX в 1026-сильный внедорожник
ramtrucks.com  /  FCA US LLC

Хьюстон, 28 апреля. Новую работу представили в тюнинг-ателье Hennessey. Это семиместный внедорожник Mammoth 1000 на базе пикапа Ram 1500 TRX.

Данный серийный пикап считается самым мощным в мире. Ателье создало семиместный внедорожник, способный разогнаться до 96 километров в час за 3,2 секунды. Исходнику полностью переделали кузов в задней части, добавив крышу, борта и пятую дверь. По словам работников Hennessey, на втором ряду автомобиля установлены индивиду­альные кресла, а диван будет складным. Отмечается, что места для багажа будет достаточно даже при полностью разложенных сиденьях.

Дорожный просвет Ram 1500 TRX увеличен на 64 мм, подсветка стала регулируемой. Тюнеры «обули» Mammoth 1000 в оригинальные 20-дюймовые диски с 35-дюймовой внедорожной резиной. Также был оставлен двигатель — наддувный V8 объемом 6,2 литра, но его снабдили альтер­нативным нагнетателем, модернизированной выхлопной системой и новым блоком управления. Планируется выпустить 20 моделей. Стоимость авто составит 370 тысяч долларов (28,1 млн рублей).

В марте 2021 года компания Toyota реализовала рекордное количество автомобилей по всему миру — 982 912 моделей.

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