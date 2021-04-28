Российский политик Железняк назвал театром абсурда выпады Болгарии в адрес Москвы

Москва, 28 апреля. Голословные выпады Болгарии по отношению к Москве являются театром абсурда и политической провокацией, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

По его словам, официальная София не в первый раз становится марионеткой в чужой политической игре против России. Заявления болгарских властей, которые были сформулированы «под кальку» вслед за Чехией, негативно отразятся на двусторонних отношениях, подчеркнул Железняк.

«На недружественные действия иностранных властей Россия всегда будет вынуждена отвечать соответствующим образом», — отметил он.

Политик выразил уверенность, что рядовые граждане Болгарии понимают абсурдность выдвигаемых против россиян обвинений в «причастности» к взрывам на оружейных складах.

Ранее стало известно, что болгарское внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ Элеонору Митрофанову.