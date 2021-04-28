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Ученые из США описали механизм проникновения коронавируса в мозг человека

Общество
Ученые из США описали механизм проникновения коронавируса в мозг человека
cdc.gov  /  U.S. Department of Health &amp; Human Services

Батон-Руж, 28 апреля. Коронавирусная инфекция способна поражать нейроны головного мозга человека. Это свойство связано с особыми клетками — астроцитами.

Специалисты американского Университета штата Луизиана сумели определить механизм проникновения коронавируса в головной мозг человека. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского сообщества физиологов.

Выяснилось, что нейроны мозга и клетки астроциты способны вырабатывать АСЕ2 — ферменты, взаимодействие с которыми позволяет коронавирусу проникать в дыхательную систему пациента. Таким же способом SARS-CoV-2 проникает и в головной мозг. Эта особенность связана с защитной функцией астроцитов: клетки не позволяют проникнуть инфекции в мозг, однако если сама клетка заражена, вирус игнорируется.

«Эти наблюдения могут объяснить, почему у одних пациентов нет никаких неврологических симптомов, а у других они оказываются очень тяжелыми», — утверждает ведущий автор разработки Рикардо Коста.

Под угрозой находится не только головной мозг, но и спинной. Об этом предупредили ученые из техасского Неврологического института Барроу. Согласно тексту их работы, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology, коронавирус способен спровоцировать развитие острого поперечного миелита. Это заболевание в ряде случаев может привести к летальному исходу.

Ранее американские ученые объяснили причину потери чувства запахов при COVID-19. Это так же связано с ACE2.

мозг исследование коронавирус
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