Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры

Москва, 28 апреля. Российский телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот про президента России Владимира Путина без цензуры.

В ходе своего выступления на творческом вечере ведущий вспомнил, как однажды в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ у него состоялась забавная дискуссия с журналистом из США Майклом Бомом. По словам американца, в России якобы кругом цензура, а про Путина шутить запрещено.

Майкл Бом уверен, что анекдотов про Путина в России нет совсем. Норкин тогда возразил гостю студии и рассказал смешную шутку о президенте «без цензуры».

«Заходит Путин ночью на кухню, открывает дверцу холодильника, а там холодец трясется. Путин ему говорит: «Не с**, я за сыром», — говорит Норкин.

После этого зрительный зал буквально взорвался от хохота.

Норкин часто балует зрителей «Места встречи» искрометными шутками. На прошлой неделе он покорил студию анекдотом про лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который как раз отмечал 75-летний юбилей. Также недавно ведущий поделился смешной историей про особенности жизни на Кавказе, о которых не знал британский шпион Джеймс Бонд.