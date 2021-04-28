Физикам удалось создать квантовую систему из молекул

Чикаго, 28 апреля. Добиться квантового состояния для молекул впервые удалось физикам из Чикагского университета в США. До этого подобное удавалось создать только для атомов.

Ученые достигли квантового состояния конденсата Бозе-Эйнштейна для молекулярного газа. Специалисты пытались добиться этого с 1990 годов. Конденсатом Бозе-Эйнштейна исследователи называют состояние, при котором вещество находится при температуре, близкой к нулю.

Частицы в этом состоянии перестают быть различимы, практически сливаясь друг с другом и образовывая единую «суперчастицу». Теперь специалисты намерены связать сразу несколько тысяч молекул. Открытие поможет развитию науки в области квантовой физики и химии.

До этого сообщалось, что российские ученые создали квантовый алгоритм для измерения магнитных полей. Разработка позволит проводить расчеты с высокой точностью.