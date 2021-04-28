Экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» успешно провел учебные стрельбы на Балтике

Москва, 28 апреля. Подлодка ВМФ России «Петропавловск-Камчатский» выполнила торпедные стрельбы из подводного положения в ходе учений в акватории Балтийского моря.

В сообщении пресс-службы Балтфлота России говорится, что дизель-электрическая подводная лодка успешно выполнила поставленные задачи. Эипаж провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал малый противолодочный корабль «Алексин».

Отмечается, что стрельбы велись практическими торпедами. После завершения маневров все боеприпасы были подняты катером-торпедоловом из воды. Выполнение стрельб обеспечивали боевые корабли и спасательные суда, а также морская авиация Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что вторая серийная российская подлодка проекта 636.3 «Варшавянка» вышла на этап швартовых испытаний, которые будут длиться полтора месяца.