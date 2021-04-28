Очевидцы сообщили о конфликте между продавцами и полицией на закрытом ростовском рынке

Ростов-на-Дону, 28 апреля. Предприниматели второй день конфликтуют с правоохранителями в Аксайском районе Ростовской области. На четырех рынках прошли полицейские рейды.

По некоторым данным, люди, осуществляющие торговлю, пытаются самостоятельно убрать бетонные блоки. Из-за этого происходят стычки с полицией, сообщает «ФедералПресс».

Торговцы, которые не смогли попасть в свои павильоны, устроили забастовку. Они надеялись на встречу с местными чиновниками, однако она так и не состоялась.

По информации СМИ, рынки осмотрели почти четыре тысячи полицейских. Уточняется, что их действия связаны с уголовным делом главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко, который ранее был задержан по подозрению в организации преступного сообщества.