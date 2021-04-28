Эффективность вакцины от СOVID-19 «КовиВак» проверят на онкобольных и пожилых людях

Москва, 28 апреля. Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» предполагает проверку действия препарата на разных категориях больных.

В ходе третьей фазы испытаний врачи оценят реакцию на «КовиВак» людей старше 60 лет, онкологических больных и пациентах с аутоиммунными заболеваниями, рассказал в интервью «России-24» директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Исследование относительно действия новой вакцины для категорий людей, которые страдают достаточно сложными хроническими заболеваниями, позволит наиболее четко определить эффективность нового препарата. По словам Ишмухаметова, документы для начала второй фазы испытаний уже готовы и находятся на рассмотрении в Минздраве РФ.

Ранее российский иммунолог развеял миф о негативном влиянии вакцинации на репродуктивную функцию. Доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что данное мнение сформировалось из изначального анкетирования участников клинических испытаний. На самом деле инъекция не оказывает влияния на фертильность и способность к воспроизводству потомства.