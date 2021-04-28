Злоумышленник в Туле украл на своем эвакуаторе чужую иномарку

Тула, 28 апреля. Уникальная по своей дерзости кража раскрыта полицейскими в Туле.

Сотрудники органов внутренних дел задержали эвакуаторщика, который использовал свой рабочий автомобиль для хищения других транспортных средств. Как предполагают полицейские, мужчина во время поездок обратил внимание на старый гараж, в котором хранился не менее старый автомобиль. Машина «Форд» 1985 года выпуска хранилась в помещении, которое даже не запиралось от посторонних. Водитель эвакуатора убедился в возможности тайно похитить чужую машину и приехал для совершения кражи.

«По предварительным данным, подозреваемый путем свободного доступа попал в гараж, погрузил на эвакуатор иномарку и повез ее в пункт приема металла, чтобы сдать в качестве металлолома. В пути на него обратили внимание сотрудники ДПС, так как мужчина совершил погрузку с признаками нарушения требований безопасности. При проверке выяснилось, что мужчина завладел легковым автомобилем противоправно», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Подозреваемого доставили для разбирательства в подразделение полиции. Он признался в нарушении закона.