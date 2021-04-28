Путин оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 28 апреля. Президент России Владимир Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой, мобильной и устойчивой.

Именно поэтому на распространение коронавирусной инфекции в стране отреагировали быстро. Об этом глава государства заявил во время посещения станции скорой помощи №4 в Пушкине под Петербургом.

«У нас хороший уровень подготовки. Второе — у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет», — добавил Путин.

Российский лидер также поинтересовался, сколько защитных костюмов ежедневно используют медицинские работники, контактирующие с больными коронавирусом пациентами. Как выяснилось, еще 1 апреля сотрудники скорой могли использовать 200 костюмов, а теперь — уже 30.

Станцию скорой помощи в Пушкине Владимир Путин посетил в среду. Он оценил уровень подготовки младшего, среднего и врачебного звена.