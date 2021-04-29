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Вассерман предупредил Трампа о провокаторах на митингах в его поддержку

Политика
Вассерман предупредил Трампа о провокаторах на митингах в его поддержку
Федеральное агентство новостей  / 

Провокаторы могут испортить любой митинг и подмочить репутацию даже достойнейшим из политиков. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Телеканал CNN сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников. Предполагается, что они, как и в 2016 году, во время предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии, будут проходить под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»). Проведение манифестаций, по предварительной информации, запланировано на май.

Вассерман считает, что действующая американская администрация не станет мешать Трампу собирать митинги — однако это не значит, что на них не будут посланы провокаторы.

«Устроят что-нибудь вроде «вторжения в Капитолий», как в начале года, — заметил интеллектуал. — Пошлют опять провокаторов делать что-то непотребное и обвинят Трампа, что это он им так велел».

Таким образом, уверен политолог, демократы попытаются исключить из политической жизни Соединенных Штатов не только 45-го президента страны, но и всю Республиканскую партию в целом.

«Зачем Трамп затеял проведение митингов уже в этом мае? Несмотря на то, что выборы главы государства еще не скоро, в США каждые два года проходит избрание народных представителей в Конгресс. А если брать во внимание выборы на более низшие уровни власти, то можно сказать, что политическая кампания в Штатах не прекращается вообще никогда», — сказал публицист.

Вассерман предупредил Трампа о провокаторах на митингах в его поддержку
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Steven Ramaherison via www.imago / Komsomolskaya Pravda

По его мнению, экс-президенту важно уже сейчас активизировать своих сторонников.

«Однако я боюсь, что конкретно этот выбранный им способ активности — митинги — слишком рискованный, — убежден собеседник ФАН. — Очень уж легко устроить на них какую-нибудь провокацию».

Вассерман заявил, что у республиканцев нет причин не выдвигать Трампа в президенты вновь – по мнению интеллектуала, 45-й президент одержал победу на выборах, а появление Джо Байдена в Белом доме стало результатом массовых фальсификаций, которые устроили демократы в колеблющихся штатах.

«Другое дело, что за оставшееся до президентских выборов время у Республиканской партии может появиться более интересный кандидат, — заметил политолог. — В конце концов, страна большая и интересных людей в ней много. Однако если Трамп останется сильнейшим кандидатом, его выдвинут вновь — у меня нет в этом ни малейших сомнений».

сша трамп байден митинг вассерман капитолий
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