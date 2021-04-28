Зачем НАТО поддержала фейк о русском следе во Врбетице

Североатлантический альянс поддержал Чехию в новом дипломатическом конфликте с РФ и осудил Москву за «причастность» российских спецслужб к взрыву во Врбетице.

Почему НАТО выгодно идти на поводу у антироссийских фейков, рассказывает автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».

Как Чехия втянула НАТО в конфликт с Россией

17 апреля руководство Чехии выслало из страны 18 сотрудников российского посольства, заявив, что за взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году стоит военная разведка РФ.

20 апреля Прага собрала в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заседание Североатлантического совета, где постоянный представитель Чехии проинформировал союзников о причинах высылки российских дипломатов и призвал страны-члены организации сделать совместное официальное заявление, осуждающее «неприемлемое нарушение суверенитета и национальной безопасности Чешской Республики».

Проведя несколько дней в раздумьях, Североатлантический совет собрался 22 апреля на повторное заседание, но теперь перед союзниками выступил уже министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Проникшись его рассказом о коварных действиях российской разведки, совет все-таки решился на совместное заявление и от лица всего Альянса выразил глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями России в евроатлантическом регионе.

Выражением только политической солидарности с Чехией страны НАТО не ограничились. По примеру Праги решение о высылке российских дипломатов из-за несоответствия их деятельности дипломатическому статусу приняли министерства иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии, за которыми в ближайшее время могут последовать и другие члены Альянса.

In solidarity with our Czech allies and due to the violations of Vienna Convention #Latvia has decided to expel a Russian diplomat. Latvia will not tolerate subversive activities on its soil or that of its partners and allies

???????? ???? ???????? — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 23, 2021

Реакция Москвы и голословность чешских обвинений

Ответ российского МИД на, пожалуй, самый крупный дипломатический выпад в адрес РФ за последние годы не заставил себя долго ждать. Ведомство назвало обвинения Праги «состряпанными на скорую руку» и заявило о высылке из России 20 чешских дипломатов. Такая же участь ждет и дипломатических работников из посольств стран Балтии и Словакии. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала им «начинать прикидывать, кому придется паковать чемоданы».

Свою позицию выразил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал заявления Чехии о причастности российских спецслужб к взрыву на чешском складе боеприпасов убогой и низкой ложью, а также отметил, что она рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития.

kremlin.ru / Администрация президента России

Поспорить с тезисами МИД и СВР сложно. Чехия не приводит имеющихся у нее доказательств причастности России к взрывам во Врбетице, но есть основания полагать, что они совпадают с фактами, приведенными в расследовании небезызвестной британской организации Bellingcat. Оно было опубликовано в Сети спустя всего три дня после обвинений Праги и вряд ли могло быть сделано за такие короткие сроки. Скорее всего, организация сначала предоставила данные расследования правительству Чехии, а оно, посоветовавшись с заокеанскими коллегами, решило на основании увиденного инициировать новый дипломатический конфликт с Москвой, еще и с привлечением других стран НАТО.

Удивительного в этом ничего нет — работы различных западных аналитических центров, исследовательских групп и других организаций подобного рода зачастую влияют на внешнеполитические действия той или иной страны. Они для этого и создавались. Печально в этой истории то, что расследование Bellingcat не только страдает отсутствием проверенного фактологического материала, но и прямо свидетельствует о связях его авторов с болгарским оружейным бароном, который поставлял вооружение террористам.

Например, в расследовании утверждается, что российская военная разведка взорвала чешский склад из-за хранения на его территории вооружений, предназначенных для продажи Украине. Однако владелец объекта компания Emco официально это опровергла, заявив, что в 2014 году она не поставляла и не планировала поставлять никакого оружия из Чехии в Украину. Позже на запрос The New York Times компания все-таки признала, что поставки Киеву были, но не стала опровергать свое предыдущее заявление о непричастности к этому чешских складов.

Антироссийские фейки — один из столпов внутренней политики НАТО

Ситуация с Чехией — не единственный случай, когда страна-член Альянса втянула организацию в антироссийскую кампанию, основываясь на недостоверных данных. Например, информационная и политическая обстановка вокруг отравления Сергея Скрипаля развивалась точно по такому же сценарию. После обвинения Москвы Лондон собрал заседание Североатлантического совета и рассказал союзникам про «применение русскими химического оружия».

Несмотря на отсутствие доказательств, даже спустя три года эта тема упоминается в каждом втором заявлении НАТО, посвященном России. Во взрыве во Врбетице, кстати, тоже нашли скрипальский след. В подрыве объекта якобы принимали участие те же сотрудники ГРУ, что и в отравлении Скрипаля. Других-то сотрудников, по чешской логике, у российских спецслужб нет.

Из менее протухших по содержанию и времени примеров вспоминается случай с Норвегией. В октябре прошлого года Осло бездоказательно заявил о причастности России к кибератаке на парламент страны. И хотя норвежцы не стали выносить эту проблему на общенатовский уровень и собирать отдельное заседание Североатлантического совета, от Альянса последовала реакция в виде заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга. В нем он отметил, что считает атаку «серьезным происшествием» и полностью доверяет выводам Норвегии о причастности к ней Москвы.

flickr.com / NATO

Самым свежим примером является обострение обстановки на Донбассе. Будучи страной-партнером НАТО, Украина смогла использовать Альянс для раскручивания своей сказки о подготовке России к наступлению, и в итоге международная организация официально осудила действия Москвы. Другой вопрос, что ничего, кроме политических лозунгов и озабоченных лиц, у Киева от Альянса добиться не получилось. Но эта история хоть и интересная, но не попадающая в рамки данного материала.

В общем, использование НАТО отдельными странами для раскручивания своих фантазий — очень давний и хорошо отработанный прием, позволяющий придать той или иной проблеме международный статус. Только вот в этом процессе Альянс подхватывает лишь выгодные ему темы. А именно — все, что может укрепить его тезис о наличии российской угрозы европейской безопасности.

Как бы тривиально это ни звучало, но раскручивание антироссийских фейков для поддержания образа внешнего врага — то немногое, что еще может объединить морально устаревший военный блок. Ведь когда дело касается внутренних проблем или разногласий, единство Альянса куда-то улетучивается.

Например, взять ситуацию с Турцией в начале 2020 года. Использовав четвертую статью устава НАТО, Анкара созвала экстренное заседание Североатлантического совета и призвала союзников оказать ей практическую поддержку в операции в сирийском Идлибе. Естественно, ничего турки не добились, так как это не принесло бы какой-то выгоды ни Альянсу, ни отдельным его членам, которые в теории могли бы откликнуться на зов союзника в рамках двустороннего соглашения.

Вопреки надеждам атлантистов, такая стратегия не выставляет НАТО в выгодном свете. Ведь международная организация, чья внешняя политика зачастую основана на фейках, вряд ли может вызывать уважение. Про доверие тут лучше вообще промолчать.