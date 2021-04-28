Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 21:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Дело государственной важности: особенности и главные характеристики профессии воспитатель
21:50
Весь мир
Долг платежом красен: как бюджет Уганды трещит под тяжестью внешних заимствований
21:46
Видео
Экс-боец ополчения ДНР призвал украинцев переходить на сторону Русского мира
21:44
Политика
Политолог объяснил, как победить «шавок, которые сегодня лают на Россию»
21:43
Шоу-бизнес
Подписчики осудили Лободу за неудачное фото Ольги Бузовой в ее профиле
21:39
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко продемонстрировала универсальную для всех типов фигуры юбку
21:39
Шоу-бизнес
Вдова Леонида Борткевича заявила, что певца отравили алкоголем
21:37
Весь мир
Земельная реформа в Кении направлена на искоренение коррупции
21:35
Шоу-бизнес
Толкалина заявила о своих сверхъестественных способностях 
21:31
Шоу-бизнес
Александра Маслакова из «Холостяка» сделала пластическую операцию в 11 лет
21:30
Общество
Стас Барецкий объяснил расчленения в Петербурге повальной шизофренией
21:28
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко бросила больного сына и улетела на съемки 
21:28
Общество
Бизнесмена из Калининграда накажут за мошенничество с трудоустройством инвалидов
21:26
Общество
Фигурист Илья Авербух потерял 2,5 млн рублей из-за коронавируса в 2020 году
21:26
Общество
Отравленные в бассейне хлором дети бесплатно отдохнут в санатории Пензенской области
21:24
Политика
Бывший немецкий полковник предостерегает Запад от нападения на Россию
21:24
Шоу-бизнес
Режиссер Егор Кончаловский сообщил о возвращении Аринбасаровой в кино
21:23
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко и Яна Рудковская не могут выйти «в плюс» на ледовых шоу
21:20
Общество
Серуканов ответил на фейк Певчих и Албурова о зарплатах в RT
21:16
Шоу-бизнес
Победительнице шоу «Точь-в-точь» не доверили воплощение образа Пугачевой
Все новости

Отдыхающую на Мальдивах Наталью Подольскую раскритиковали за чрезмерную худобу

Шоу-бизнес
Отдыхающую на Мальдивах Наталью Подольскую раскритиковали за чрезмерную худобу
instagram.com  /  @nataliapodolskaya

Москва, 28 апреля. Музыкальная исполнительница отдыхает вместе с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями на Мальдивах. Пользователи ужаснулись, увидев, как похудела артистка после родов.

Певица родила второго сына Ивана 22 октября 2020 года и с завидной скоростью успела вернуться в прежнюю форму. Однако пользователям кажется, что знаменитость переусердствовала с диетами: на снимках с отдыха Подольская выглядит слишком худой и даже уставшей. Об этом заявили фолловеры звезды, увидев ее фото футболке и шортах.

«Очень худая»;

«Выглядит изможденной»;

«Наталья, Вам нужно вес набрать! Вы уже не подросток!»;

«Очень худая, некрасиво»;

«Очень постарела», — заметили подписчики эстрадной исполнительницы.

Наталья Подольская проводила онлайн-экскурсию по роскошной вилле, в которой они с мужем и детьми остановились на время отдыха на Мальдивских островах. Аренда подобных апартаментов обходится звездным супругам по меньшей мере в 300 тысяч рублей в сутки.

певица фигура Подольская
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 69814 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 62160 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 38507 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 29511 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Лена Миро высказалась о реакции вдовы Табакова на скандальное заявление Прокловой
Шоу-бизнес 22847 26 апреля 2021
Лена Миро высказалась о реакции вдовы Табакова на скандальное заявление Прокловой
Все новости / Шоу-бизнес / Отдыхающую на Мальдивах Наталью Подольскую раскритиковали за чрезмерную худобу
Рейтинг@Mail.ru