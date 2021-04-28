Отдыхающую на Мальдивах Наталью Подольскую раскритиковали за чрезмерную худобу

Москва, 28 апреля. Музыкальная исполнительница отдыхает вместе с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями на Мальдивах. Пользователи ужаснулись, увидев, как похудела артистка после родов.

Певица родила второго сына Ивана 22 октября 2020 года и с завидной скоростью успела вернуться в прежнюю форму. Однако пользователям кажется, что знаменитость переусердствовала с диетами: на снимках с отдыха Подольская выглядит слишком худой и даже уставшей. Об этом заявили фолловеры звезды, увидев ее фото футболке и шортах.

«Очень худая»; «Выглядит изможденной»; «Наталья, Вам нужно вес набрать! Вы уже не подросток!»; «Очень худая, некрасиво»; «Очень постарела», — заметили подписчики эстрадной исполнительницы.

Наталья Подольская проводила онлайн-экскурсию по роскошной вилле, в которой они с мужем и детьми остановились на время отдыха на Мальдивских островах. Аренда подобных апартаментов обходится звездным супругам по меньшей мере в 300 тысяч рублей в сутки.