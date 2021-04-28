Федералы проводят обыски в квартире бывшего мэра Нью-Йорка

Нью-Йорк, 28 апреля. Сотрудники Федерального бюро расследований США проводит обыски в квартире бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. У него изъяли электронные устройства.

По информации СМИ, федеральные власти выясняют, нарушил ли Джулиани закон, лоббируя интересы администрации Дональда Трампа от имени украинских государственных деятелей в 2019 году. Джулиани выступал в качестве личного адвоката Трампа по ряду громких дел, пишет Fox News.

В январе против экс-мэра Нью-Йорка было начато дисциплинарное расследование. В состав руководства комиссии входят юристы-демократы, политические оппоненты Трампа и Джулиани. По данным Нью-Йоркской ассоциации адвокатов, за 2020 год к ним поступило более сотни жалоб на Джулиани и его «безосновательные попытки от имени Трампа поставить под сомнение достоверность президентских выборов 2020 года», а затем отменить их в суде, сообщал ФАН.