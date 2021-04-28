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Политолог Рар объяснил, почему Европа боится ошеломительной военной мощи РФ

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Политика
Политолог Рар объяснил, почему Европа боится ошеломительной военной мощи РФ
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 28 апреля. Европейские страны имеют все основания, чтобы бояться России, потому что в случае войны они не выстоят, уверен немецкий политолог Александр Рар.

Ранее советник главы Пентагона в период президентства Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил, что в случае обострения вооруженного конфликта в Донбассе может возникнуть реальная угроза полномасштабного противостояния между Россией и НАТО. Вашингтон испугался, что в таком случае под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

Рар в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что если бы в Европе не было американских баз, то военная мощь России была бы ошеломительной. По его словам, без поддержки американцев европейские страны являются карликом, несмотря на то, что военные бюджеты Германии, Франции и Великобритании, вместе взятые больше, чем у России.

«Но у России есть оружие — ракеты, которых нет в Европе, только у американцев, и атомное оружие. Поэтому теоретически прибалты или, например, поляки могут говорить, что они боятся России», — говорит политолог.

При этом он отмечает, что Россия не собирается ни на кого нападать. Рар также заявил, что сложно рассуждать на тему военного противостояния между Москвой и Вашингтоном, потому что в каких-то областях российское оружие опережает американское, но по численности и по ударной силе США остаются военной сверхдержавой номер один.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин объяснил, почему США никогда не допустят начала полномасштабной войны с Россией.

россия сша нато война политолог
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