Стоимость газа в Европе побила рекорд трехмесячной давности

Брюссель, 28 апреля. Голубое топливо в Европе подорожало на фоне холодной погоды. Стоимость газа достигла нового трехмесячного пика, сообщают СМИ.

Спотовая цена на топливо увеличилась не только из-за погодной ситуации. На рост цен также повлияло опровержение ожиданий возможного увеличения транзита газа из России через Украину в мае 2021 года.

«Цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF выросла до 272 долларов за тысячу кубометров», — пишет «Интерфакс».

Этот показатель является максимальным с 24 января. С начала текущего года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF равнялась 236 долларам за одну тысячу кубических метров. В бюджет компании «Газпром» заложена средняя стоимость экспорта голубого топлива в дальнее зарубежье на уровне 170 долларов за тысячу «кубов».

Жители Украины готовятся к новому повышению цен на газ. С начала следующего месяца некоторые граждане будут переведены на годовые тарифы. С приходом заморозков ряду семей придется переплачивать примерно 1,5 тысячи гривен в месяц.