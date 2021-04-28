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Полиция США проверяет массовые сообщения о минировании в различных штатах

Весь мир
Полиция США проверяет массовые сообщения о минировании в различных штатах
Global Look Press  /  Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Вашингтон, 28 апреля. Полицейские в нескольких городах США получили 28 апреля сообщения об обнаруженных бомбах. Сообщения поступают из различных штатов. Подразделения взрывотехников во Флориде, Нью-Йорке, Южной Каролине и Калифорнии в течение дня проверяли сообщения о заложенных бомбах.

Нью-Йорк

Полиция Ню-Йорка прибыла на первую авеню на Манхеттене после поступившего сообщения о «подозрительном устройстве». Местные источники сообщают, что сотрудникам департамента удалось обнаружить боевую гранату. Место происшествия оцеплено, ведется расследование.

Калифорния

Чрезвычайные службы округа Марин в Калифорнии исследуют местность возле окружной тюрьмы. Поводом для этого послужило сообщение о «подозрительном свертке». Полиция оцепила местность и вызвала взрывотехников для обследования обнаруженного предмета.

Южная Каролина

Полицейские города Чарльстон прибыли в школу Джеймс Айленд Чартер после сообщения о минировании. Об этом сообщил директор учебного заведения Тимоти Торн.

По его словам, персонал эвакуировал из здания 500 учащихся.

Позже представители полиции сообщили, что в ходе проверки сообщение о минировании не подтвердилось.

Флорида

Еще одну школу «заминировали» во Флориде: около 10:30 в офис шерифа округа Бровард поступило сообщение о бомбе, заложенной в одной из школ Лодердейл Лейкс. Учащиеся и сотрудники были эвакуированы и отпущены по домам.

Проверка здания была закончена около 13:00, взрывное устройство не обнаружено.

Сегодняшнее сообщение о бомбах, заложенных в школах Лодердейл Лейкс стало третьим за последние два дня: вчера офис шерифа получил два подобных сообщения, оба они не подтвердились.

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