У них там междусобойчик: Юрий Лоза объяснил падение рейтингов «Оскара»

Публика отчетливо чувствует, что вручение некогда престижной премии американской киноакадемии сегодня превратилось в междусобойчик. Таким мнением поделился в беседе с ФАН певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.

Артист прокомментировал новость о значительном падении рейтинга церемонии вручения заветной золотой статуэтки.

«С тех пор, как «Аватар» проиграл фильму «Повелитель бури», я вообще не смотрю «Оскар». Фантастический фильм Джеймса Кэмерона породил целую развлекательную индустрию, а кто смотрит этот фильм про войну в Ираке? Так что я бы не стал считать эту премию значимой. Раньше она имела отношение к кино, сейчас нет. Клинт Иствуд снял замечательный фильм, но «Оскар» не получил, хотя его ленту посмотрело больше людей, чем все номинанты вместе взятые», — сообщил певец.

Кадр из фильма «Аватар» /

Юрий Лоза отметил, что в наше время, возможность получить премию американской киноакадемии зависит вовсе не от вклада создателей в искусство.

«У них там свой междусобойчики. Народ это тоже чувствует. Со временем, доверие упало так сильно, что люди уже не доверяют ему. Зрители видят, что это шоу сделано не для них, а для чьих-то собственных нужд. Политические игры, ангажированность, черные, белые — какое отношение все это имеет к кино? Никакого!» — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он подчеркнул, что нынешнее падение интереса к «Оскару» закономерно и в будущем будет усиливаться.

«Есть общечеловеческие основы, на которых стоит наша цивилизация. Если вы будете их нарушать, то люди станут противиться внутренне. Они будут восставать против этого. Лично я уверен, что уже скоро такое сопротивление начнется», — подытожил Юрий Лоза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что оскароносный фильм «Земля кочевников» установил антирекорд.