Инфекционный госпиталь в Тульской областной больнице прекратил работу

Тула, 28 апреля. Необходимости в работе инфекционного госпиталя на территории Тульской областной больницы больше нет. Медицинское учреждение покинул последний пациент, который выписан из стационара.

Госпиталь существовал на протяжении пяти месяцев. За это время медики оказали здесь помощь более чем тысяче человек. Теперь медучреждение ожидает санитарная обработка и возвращение к приему пациентов по основному профилю.

«В мае отделения гастроэнтерологии, физиотерапии, неврологической и соматической реабилитации, которые располагались здесь ранее, возобновят работу в штатном режиме», — сообщила заместитель главного врача Тульской областной клинической больницы Татьяна Коломейцева.

В регионе продолжают свою деятельность шесть ковидных госпиталей. Помимо Тулы, они расположены в районных центрах Алексин, Ефремов, Новомосковск и Щекино.