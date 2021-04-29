Топ-5 ролей блистательной Мишель Пфайффер

29 апреля свой день рождения отмечает обладательница «Золотого глобуса», номинантка на «Оскар» и просто калифорнийская красавица Мишель Пфайффер.

По такому случаю ФАН делится списком главных ролей американской актрисы, подарившей ей популярность и статус секс-символа.

Кадр из фильма «Лицо со шрамом» /

Лицо со шрамом (Scarface, 1983)

Фильм Брайана де Пальмы, разгромленный кинокритиками после выхода, со временем получил статус культовой картины о гангстерах. Пфайффер играет в нем роскошную сексапильную красотку по имени Эльвира Хэнкок, вскружившую голову главному герою в исполнении Аль Пачино. Второстепенный персонаж, введенный в фильм явно ради украшения, был сыгран актрисой с шиком и достоинством, а наряды героини до сих пор считаются культовыми и разбираются на модные цитаты.

Кадр из фильма «Иствикские ведьмы» /

Иствикские ведьмы (The Witches of Eastwick, 1987)

Дерзкая и чувственная комедия о колдовской троице подруг, скучающих в американской провинции. Однажды в городе появляется дьявольски прекрасный мужчина с лицом самого Джека Николсона, и размеренная жизнь начинает трещать по швам. Дружба девушек проходит испытание и магией, и классической историей любовного многоугольника. Одноименный роман Джона Апдайка адаптировался еще не раз, однако ведьмы в исполнении Пфайффер, Шер и Сьюзен Сарандон стали самым ярким воплощением героинь на экране.

Кадр из фильма «Бэтмен возвращается» /

Бэтмен возвращается (Batman Returns, 1992)

Главное украшение готического кинокомикса Тима Бертона и лучшая Женщина-кошка в истории кино по мнению многих. Ее Селина Кайл — утрированное воплощение сексуальности, дерзости, хитрости и невероятной грации. При такой обертке персонаж получился отнюдь не пустым. Пфайффер отчаянно и страстно играет женщину, которую мучает жажда мести и разрывают внутренние противоречия. Исполнение актрисы и сегодня считается эталонным, а образ и костюм ее Женщины-кошки уже стал классическим.

Кадр из фильма «Я – Сэм» /

Я — Сэм (I Am Sam, 2001)

Не сексуальными красотками едины. В трогательной и пронизанной светлой грустью картине Мишель Пфайффер играет адвоката, которая помогает умственно отсталому отцу бороться за право воспитывать дочь. Актриса признавалась, что работа над проектом помогла ей побороть предвзятое отношение к людям с замедленным психологическим развитием. Кстати, в самом фильме приняли участие три человека с инвалидностью — они сыграли самих себя.

Кадр из фильма «Звездная пыль » /

Звездная пыль (Stardust, 2007)

В экранизации одноименного фэнтези Нила Геймана актриса играет королеву ведьм и главную злодейку истории, которая затмевает центральную героиню. А та, ни много ни мало, является настоящей упавшей звездой. Собственно, за ее сердцем и охотится дряхлая колдунья, мечтающая о вечной молодости. Но, как и в любой классической истории, полной романтики и приключений, добро побеждает, но зло успевает исполнить впечатляющий и харизматичный перфоманс.