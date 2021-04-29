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Экономист Митрахович оценил вероятность запрета на экспорт нефти и газа из России

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 09:05
Политика
Экономист Митрахович оценил вероятность запрета на экспорт нефти и газа из России
Федеральное агентство новостей  / 

Американский политолог Ариэль Коэн отметил неэффективность уже введенных санкций против России и призвал бить «в самое сердце страны» — нефтегазовый сектор. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович в комментарии ФАН оценил предложение Коэна, напомнив о последствиях ограничений.

Политолог считает, что только ограничения для нефтегазового сектора заставят Россию пересмотреть свою политику.

«Достичь этой цели могли бы ограничения на продажу технологий, необходимых для разведки и добычи углеводородов, тарифы или полное эмбарго на экспорт нефти и газа, а также штрафы или замораживание активов российских финансовых компаний, институтов и инструментов», — заявил он в статье для Forbes.

Экономист Митрахович оценил вероятность запрета на экспорт нефти и газа из России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По словам Станислава Митраховича, предложение Коэна далеко не новация, начиная с 2014 года различные сценарии санкций на нефтегазовый сектор России обсуждались не раз. Однако есть сдерживающие факторы, которые ограничивают жесткость санкций.

Экономист напомнил, что США уже ввели ограничения на кредитование российских нефтегазовых компаний, но не всех. Так, например, Роснефть не может получать кредиты в американских банках, а «Газпром» — может.

«Представим, что «Газпром» не будет получать денег от американцев, но он найдет другие способы получения — есть российские деньги в госбанках, российские резервы, «Газпром» получал кредиты в азиатских банках, в том числе китайских», — отметил эксперт.

Экономист Митрахович оценил вероятность запрета на экспорт нефти и газа из России
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

Коэн также предлагает США ограничить поставки технологий для нефтегазового сектора. Митрахович напомнил, что Вашингтон уже ввел запрет на поставку в Россию технологий, необходимых для разработки нетрадиционных видов нефти и шельфа. Сейчас эти виды нефти не используются, но в перспективе такие технологии могут оказаться полезны.

«Россия готовится, создает свои технологии для работы с нетрадиционной нефтью, кооперируется с китайцами. В перспективе китайская компания Honghua Group может заменить американские компании, которые поставляют оборудование в Россию», — предложил экономист.

США могут запретить работать в России американским компаниям Halliburton и Schlumberger, которые обеспечивают сервисные услуги по разработке всех сложных месторождений в российском нефтегазовом секторе. Однако это нанесет, скорее, серьезный удар по компаниям, поскольку Россия сможет найти других «сервисников», например в Китае.

Еще одним вероятным ограничением может стать запрет российским нефтегазовым компаниям проводить транзакции в долларах. Но это лишь подтолкнет российских контрагентов и торговых партнеров к поиску альтернативных видов платежей в обход доллара.

«Многие страны в Европе наверняка захотят сохранить сотрудничество с Россией, поэтому призыв ввести эмбарго на покупку российской нефти и газа большинство европейских стран не одобрит», — заключил Митрахович.

Ранее эксперты подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 22 апреля. Экономисты ожидают укрепления рубля и снижения цен на нефть.

санкции нефть россия сша роснефть газ газпром митрахович
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