Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое

Актер театра и кино, режиссер Сергей Никоненко заявил ФАН, что только слабоумием может объяснить шокирующие слова актрисы Елены Прокловой.

Народный артист РСФСР в эксклюзивном интервью рассказал о своем видении ситуации, возникшей после недавнего эфира телешоу «Секрет на миллион», где заслуженная артистка РСФСР призналась в сексуальных домогательствах — в том числе, со стороны одного очень известного актера.

«Я не верю в это, — сразу сказал как отрезал Никоненко. — Я считаю, что Елена наговаривает на великого, замечательного актера Олега Павловича Табакова или оговаривает его. Я же его прекрасно знал. Он снимался в двух моих картинах, и я сам с ним снимался. Я не верю в это!»

По словам собеседника агентства, во время совместных съемок никаких намеков даже не было на то, что Табаков может приставать к Прокловой. Правда, есть одно «но».

«Мы с ним общались, и он говорил, что сильно влюблен в нее, — признался Никоненко. — Но не более того! Табаков прекрасно понимал, что она еще маленькая девочка и что надо подождать, когда она станет взрослой».

События, о которых рассказала Проклова, якобы происходили во время съемок кинокартины «Гори, гори, моя звезда», где Табаков играл главную роль.

«Так, во время первого фильма Прокловой «Звонят, откройте дверь» ей было только 12 лет, — начал вспоминать собеседник ФАН (он тоже там сыграл). — Затем она еще снялась в «Снежной королеве». И вот потом, когда ей было уже 15, Проклова снялась в «Гори, гори, моя звезда».

Телеканал НТВ / Prt Scr / Секрет на миллион

Если говорить о приставаниях, то Никоненко уверен, что Табаков — не такой человек.

«О чем вы говорите? — воскликнул народный артист РСФСР. — Зачем ему приставать? Тем более если он был сильно в нее влюблен… Я не знаю, что движет Леночкой. По-моему, слабоумие. Только от слабоумия можно говорить такие вещи о поистине великом русском артисте. Все эти разные гадости».

В минувшие выходные в эфире канала НТВ вышел очередной выпуск шоу «Секрет на миллион», которое ведет Лера Кудрявцева. Пришедшая в студию Елена Проклова сначала рассказала о приставаниях со стороны второго режиссера фильма «Звонят, откройте дверь». А потом поведала о сексуальных домогательствах со стороны весьма известного отечественного артиста. И хотя имя и фамилию его она не назвала, многие пришли к выводу, что речь идет об Олеге Табакове.

Режиссер Никоненко снял Табакова в двух своих фильмах — «Корабль пришельцев» и «Хочу в Америку». Как актеры они пересеклись на девяти совместных работах.

Например, на таких кинокартинах и телесериалах, как «Война и мир», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Волны Черного моря», «Дорога к морю», «Если можешь, прости…» и других.

Ранее своим мнением об этом скандале поделилась другая известная актриса Лия Ахеджакова.