Полиция Марий Эл предупреждает об учащении случаев краж из садовых домов

Йошкар-Ола, 28 апреля. Жителей Марий Эл просят проявлять бдительность в связи с наступлением дачного сезона — в этот период случаи краж из садовых домов учащаются, сообщили в региональном МВД.

Несколько дней назад в правоохранительные органы обратилась 50-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные проникли в ее дачу на территории садового некоммерческого товарищества «Нива-1» и похитили телевизор, ТВ-ресивер и смарт-часы.

Сумма причиненного ущерба составила свыше 12 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, личность грабителя устанавливается, пишет ИА «МедиаПоток».