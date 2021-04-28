Правительство Кипра заподозрили в незаконной выдаче гражданства на протяжении 13 лет

Афины, 28 апреля. Почти 3,5 тыс. родственников инвесторов и менеджеров крупных компаний получило гражданство Кипра незаконным путем в рамках инвестиционной программы.

Об этом сказано в промежуточном отчете комитета по расследованию, который создан для изучения натурализации. По его данным, с 2007 года власти Кипра предоставили «золотые паспорта» 6779 людям.

При президенте Тасосе Пападопулосе гражданство дали пятерым, при Димитрисе Христофиасе — 228. Отмечается, что подавляющее большинство документов приходится на период с 2013 года при президентстве Никоса Анастасиадиса.

Ранее председатель госкомитета Кипра по туризму Саввас Пердиос заявил, что республика с 10 мая начнет принимать без ограничений туристов, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.