Глава ФЗНЦ указал на интерес США, Франции и Великобритании в дестабилизации Чада

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей в интервью для суданского телеканала SudanTV заявил, что гибель президента Чада Идриса Деби, сопровождавшаяся множеством странностей, выгодна США, Франции и Великобритании.

Результатом этого события может стать увеличение военного присутствия западных стран в северной части Африки. Наращивание контингентов пройдет под предлогом возникшей угрозы для стабильности региона. Подробнее о перспективах Чада и окружающих его стран рассказывает доклад экспертов ФЗНЦ.

Дестабилизация Чада

Бессменный лидер Чада Идрис Деби погиб 20 апреля в результате ранения, полученного во время поездки на передовую. Его смерть подтвердил представитель армии, генерал Азем Бермандоа Агуна.

Глава государства, за сутки до этого объявленный победителем очередных выборов президента, отправился к войскам, чтобы поддержать их в боях с группировкой «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT).

Хорошо вооруженные боевики численностью от 700 до 1500 человек начали наступление 11 апреля, непосредственно в день голосования. А к 16–17 апреля напряженные боевые действия шли уже в 300 километрах от столицы.

Обстоятельства смерти Деби не разглашаются. Однако Шугалей считает, что чадского президента могли устранить целенаправленно. В пользу этого говорит путаница в показаниях относительно огнестрельного ранения, которое стало причиной гибели, а также тот факт, что тело маршала хоронили в закрытом гробу.

???????? #Tchad : arrivée de la dépouille du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno à la Place de la nation de N'Djamena. pic.twitter.com/0Kx1XCfXp6 — Alwihda Info (@alwihdainfo) April 23, 2021

После объявления о кончине президента в стране сформирован Переходный военный совет (ПВС), во главе которого стоит сын бывшего главы государства Махамат Деби. Срок полномочий Совета — 18 месяцев с возможным однократным продлением еще на полтора года.

Шугалей уверен, что глава ПВС не обладает авторитетом отца, а также у него отсутствует многолетний опыт управления страной, который помогал Деби сохранять стабильность не только в республике, но и за ее пределами, и ему будет сложно удержать ситуацию. Это может привести к возобновлению вооруженной конфронтации как в Чаде, так и во всем регионе.

По словам главы ФЗНЦ, группировки «Союз сил сопротивления» (UFR) и «Совет военного командования по спасению Республики» (CCMSR) уже выразили поддержку FACT. Также нельзя исключать раскола внутри вооруженных сил республики, так как они комплектовались из представителей различных этносов.

Но самое неприятное — это вероятность расширения кризисной зоны на соседние государства.

«Политический кризис и дестабилизация в республике облегчили движение трансграничных вооруженных группировок в соседние государства. Большинство стран региона, включая Судан, Ливию, Камерун и Нигерию, сейчас оказались под угрозой наплыва боевиков из Чада», — подчеркивает Шугалей.

Опасность для Ливии

Нестабильная после смерти президента обстановка в Чаде распространится по региону, поскольку группировкам понадобятся ресурсы. В Ливии боевиков заинтересуют нефтяные поля, расположенные на юге страны, точнее месторождения бассейна Мурзук.

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Чадские наемники уже захватывали подобные объекты в марте 2017 года, когда группировка ССMSR, отколовшаяся от FACT, помогла Бригадам обороны Бенгази атаковать нефтяные терминалы в Рас-Лануфе и Сидре, охраняемые Ливийской национальной армией.

В мае 2017 года формирование совместно с группировками из Мисураты атаковало авиабазу Брак аль-Шати. Погибли по меньшей мере 140 солдат ЛНА, летный состав и гражданский персонал.

Кроме того, юг Ливии хорошо известен группировкам, которые в течение последних лет контролировали территорию. Так, чадские боевики преимущественно состоят из представителей народности тубу, которые проживают в южных районах североафриканской страны.

Объединение ливийских и чадских тубу грозит подрывом стабильности. Ранее они уже выступали против центральных властей и продвигали идеи сепаратизма. В 2008 году основатель Фронта тубу за спасение Ливии и президент Конгресса тубу Иса Абд аль-Маджид Мансур находился в Бенгази и объявил как создание отдельного государства, так и отделение южной части страны.

Четыре года спустя, когда продолжались бои в Сабхе, он призвал Евросоюз и ООН остановить «этнические чистки против своего племени».

«При поддержке США тубу могут взять под контроль огромную территорию страны. И если ЛНА не удастся сдержать их натиск, то под предлогом помощи Ливии и поддержания безопасности США, в том числе разместив собственные авиабазы в нефтяных районах, на которые «претендуют» чадские группировки и ливийские тубу», — говорится в докладе экспертов ФЗНЦ.

Посол США в Ливии Ричард Норланд за последние два месяца несколько раз общался с Исой Абд аль-Маджидом Мансуром, чем подчеркнул значимость для Вашингтона полноценного возвращения в североафриканскую страну.

wikipedia.org / Monica King / Ambassador Richard B. Norland / Public Domain

Причем после бомбардировок Североатлантического альянса в 2011 году и начала конфликта в Ливии, американская сторона утратила авторитет и заняла выжидательную позицию. Теперь Вашингтон может прикрыться «защитой» ливийцев, чтобы развернуть национальные военные базы и приблизиться к нефтяным ресурсам страны.

Угроза для Судана

Вспышки насилия в приграничных регионах знаменуют трансграничную миграцию, поэтому вместе с мирным населением в Судан через Дарфур могут попасть и чадские боевики.

Это выгодно для Запада с точки зрения «защиты», поскольку не нужен аргумент для расширения военного присутствия в регионе.

«Для Судана это означает расширение мандата ЮНИТАМС до миссии с военным компонентом и открытие баз Африканского командования США (АФРИКОМ) на территории страны», — отмечается в докладе экспертов ФЗНЦ.

Согласно резолюции 2559, военный компонент ЮНАМИД обязались вывести из страны к 30 июня 2021 года, что неудобно западным игрокам. Однако напряженная обстановка позволит переформатировать ЮНИТАМС в силовую миссию.

Руководство ООН уже обеспокоила ситуация с безопасностью в Дарфуре, поэтому решение о переформатировании могут принять в ходе майского заседания Совбеза ООН по поводу продления мандата миссии, который истекает 3 июня.

un.org / Официальный сайт Совбеза ООН

Так, убийство президента Идриса Деби дестабилизировало обстановку на границе и поспособствовало возможности расширить миссию ООН в Судане. Расходы международной организации увеличатся, а США получат в лице военной миссии прокси, обслуживающие американские национальные интересы. Причем расширение мандата ЮНИТАМС обоснуют и необходимостью разрешить межплеменные конфликты в Судане, подогреваемые процессом децентрализации власти.

«Устранение «пористости» судано-чадской границы будет представлено как невозможное без иностранного участия дело. Эффективность судано-чадских объединенных сил будет поставлена под вопрос», — говорится в докладе экспертов ФЗНЦ.

Риск для ЦАР

События в Чаде напрямую коснутся и Центральноафриканской Республики. Шугалей уверен, что гибель Деби приведет к увеличению миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Совбез Организации Объединенных Наций уже проголосовал за наращивание контингента миротворцев. Однако в последние недели в стране не прекращаются демонстрации против присутствия «голубых касок».

Теперь у МИНУСКА появился повод для усиления присутствия в Центральноафриканской Республике под предлогом возможного просачивания боевиков из Чада.

Вооруженные силы ЦАР уже усилили охрану северных рубежей. Генштаб предупредил, что войска находятся в состоянии повышенной готовности и не допустят вторжения. При этом отряды национальной армии (FACA) не намерены пересекать границу Чада ни при каких обстоятельствах.

Также глава ФЗНЦ напоминает, что против ЦАР действует оружейное эмбарго ООН. Задолго до событий в Чаде власти центральноафриканского государства отмечали деструктивный характер этого ограничения. Оно препятствует масштабному перевооружению FACA, тогда как действовавшие в стране боевики получали необходимое снаряжение контрабандным путем. Преимущественно через границу с Чадом.

Шугалей отмечает, что в условиях сохраняющегося запрета вероятное усиление потока нелегального оружия через северную границу приведет к ослаблению возможностей FACA.

facebook.com / Dubois Bouanda

Кроме того, из Чада в ЦАР проникали наемники, участвовавшие в грабежах мирного населения и стычках с правительственными войсками в составе созданной экс-президентом страны Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Однако, как отмечается в докладе экспертов ФЗНЦ, после разгрома действовавших в стране вооруженных группировок, чадские бандиты могут воспользоваться ситуацией и попытаться установить контроль над северными регионами ЦАР.

Предлог для непрошеной помощи

Смерть президента Чада и последующее ухудшение обстановке в стране и регионе неизбежно станут поводом для наращивания контингентов США, Франции и Великобритании в Африке, уверен Шугалей.

«Дестабилизация региона создает еще больший запрос на безопасность, а это открывает путь для США и их союзников к развертыванию новых, так называемых, миротворческих сил в Африке», — подчеркнул эксперт.

Глава ФЗНЦ указывает, что поток наемников из Чада, спонсируемый западными державами — удобный инструмент для оправдания присутствия Лондона, Парижа и Вашингтона в богатом природными ресурсами регионе и создания новых американских военных баз.