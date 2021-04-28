Строительство АЭС в Финляндии при участии Росатома подорожало на 500 млн евро

Москва, 28 апреля. Заказчик АЭС «Ханхикиви» в Финляндии, где Росатом владеет 34%, заявил об увеличении стоимости проекта до 7–7,5 млрд евро.

Изначально старт строительства ожидался еще в 2017 году, теперь же заказчик строительства Fennovoima надеется получить лицензию на возведение электростанции к лету 2022 года. По новому графику работы должны начаться в 2023 году, а ввод АЭС в эксплуатацию — в 2029 году, пишет ТАСС.

Электростанции планируется возвести на севере Финляндии, энергоблок мощностью 1,2 ГВт должен быть сооружен по российской технологии ВВЭР-1200. Госкорпорация «Росатом» собиралась вложить в проект 5 млрд евро, из которых 2,7 млрд — из средств Фонда национального благосостояния. Увеличенная стоимость является оценочной и может быть оптимизирована акционерами, заявили в «Русатом Энерго Интернешнл». В Финляндии задержки в выдаче лицензии на строительство объяснили повышенными требованиями Центра радиационной безопасности (STUK).

Главный редактор аналитического портала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич в беседе с ФАН рассказал о распространенных заблуждениях об опасности АЭС.