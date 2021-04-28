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В Польше с насмешкой отнеслись к словам министра обороны о России

Армия
В Польше с насмешкой отнеслись к словам министра обороны о России
wikipedia.org

Варшава, 28 апреля. Слова министра обороны Польши Мариуша Блащака об «угрозе» со стороны России натолкнулись на критику со стороны пользователей Сети, пишут польские СМИ.

Как сообщает РИА Новости, глава военного ведомства призвал со всей серьезностью воспринимать «угрозы с востока», для чего Варшава усиливает контроль на границах, а также модернизирует армию и увеличивает численность войск. Однако комментаторы издания Interia поставили под сомнение подобные заявления.

«Россия уже давно забыла об «учениях», а мужик только сейчас начал играть мускулами. Замедленная реакция?» — задается вопросом один из читателей.

Другие пользователи замечают абсурдность логики министра в его высказываниях об увеличении численности войск, ведь без огромного количества современной военной техники российскую армию просто не остановить.

«Господин министр, не выставляйте себя на посмешище! Если бы Москва захотела, вы и прочие горлопаны из правительства увидели бы, какой мощью она обладает», — пишет посетитель сайта.

При этом военная активность стран НАТО у границ России растет год от года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия следит за переброской сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe 21.

польша нато interia
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