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Генсек НАТО не ответил на вопрос о готовности Альянса выслать российских дипломатов

Политика
Генсек НАТО не ответил на вопрос о готовности Альянса выслать российских дипломатов
wikipedia.org  /  Flickr

Брюссель, 28 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о готовности Альянса выслать российских дипломатов вслед за Чехией.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, на прошлой неделе состоялось заседание Североатлантического совета, где Чехия проинформировала союзников о ситуации на военных складах во Врбетице.

«Я не буду спекулировать, а только скажу, что мы выразили сильную поддержку Чехии и нашу обеспокоенность дестабилизирующим поведением России», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление министра обороны Польши о необходимости размещения военнослужащих Великобритании на территории государства.

нато столтенберг чехия
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