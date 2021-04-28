Генсек НАТО не ответил на вопрос о готовности Альянса выслать российских дипломатов

Брюссель, 28 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о готовности Альянса выслать российских дипломатов вслед за Чехией.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, на прошлой неделе состоялось заседание Североатлантического совета, где Чехия проинформировала союзников о ситуации на военных складах во Врбетице.

«Я не буду спекулировать, а только скажу, что мы выразили сильную поддержку Чехии и нашу обеспокоенность дестабилизирующим поведением России», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление министра обороны Польши о необходимости размещения военнослужащих Великобритании на территории государства.