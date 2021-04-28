Муцениеце заступилась за внешний вид бывшего мужа

Москва, 28 апреля. Актриса Агата Муцениеце опровергла распространяемые прессой ее насмешки в адрес экс-супруга Павла Прилучного, которые она якобы позволила себе на церемонии Cosmopolitan.

Звезда попросила журналистов оставить их с бывшим мужем в покое и не придумывать поводы для того, чтобы раздуть вокруг них очередной скандал. Оказалось, что после мероприятия Cosmopolitan Man Awards, ведущей которого была Муцениеце, в прессе стали появляться сведения о насмешке, которую актриса отпустила по поводу внешнего вида своего экс-возлюбленного. В Stories блога Instagram она отметила, что делается это явно не из лучших побуждений.

«Это либо направлено для того, чтобы начался буллинг, направленный в мою сторону, либо, чтобы начался буллинг и хейт в сторону моего бывшего супруга. Большая просьба отстать от нас. Мне очень обидно, что вы продолжаете придумывать и уже притягивать за уши истории, дабы создавать конфликт, которого уже не существует», — обратилась телеведущая к представителям СМИ.

Она заверила своих подписчиков, что не обсуждала и тем более никаким образом не пыталась высмеять внешность отца своих двоих детей. Однако в Сети уже давно замечают изменения во внешности актера, привыкшего играть мужественных героев в кино. Фанаты отметили, что после развода пары в 2020 году Муцениеце смогла подняться по карьерной лестнице и стала выглядеть намного лучше, в то время как Прилучный поправился и обрюзг.