Мангусты в Иркутской зоогалерее впервые стали родителями

Иркутск, 28 апреля. Семья полосатых мангустов в зоогалерее впервые стала родителями. Крошку весом 30 г назвали Радой.

У мангустов это уже четвертая попытка обзавестись потомством. И только в этот раз она оказалась успешной. После рождения Раду сразу же забрали сотрудники питомника, чтобы помочь сохранить детеныша.

Сейчас у необычного зверя прорезались глазки и теперь все знакомые с экспозицией уже безошибочно узнают в детеныше полосатого мангуста, сообщает Иркутская зоогалерея.

Знаменитые вологодские еноты Клеопатра и Евгений Петрович стали родителями очаровательной троицы щенков, сообщал ФАН. Малышей решено было назвать Коржиком, Компотом и Карамелькой.