Япония вложит 3,4 млрд долларов в развитие водородной энергетики

Токио, 28 апреля. Деньги пойдут на развитие технологий сжижения водорода и создание сетей его доставки потребителям.

Правительство Японии приняло решение выделить 370 млрд иен (более 3,4 млрд долларов) на проекты, направленные на развитие экологически чистой водородной энергетики, сообщило в среду информационное агентство Kyodo.

Группа экспертов при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии займется оценкой инициатив, заявки по которым поступят в Организацию по развитию новых видов энергии и промышленных технологий (NEDO). Речь идет о практических технологиях сжижения водорода, его производства из воды, а также создания сетей доставки потребителям. Все эти проекты предполагается начать до октября нынешнего года.

Нефтяная компания «Лукойл» рассматривает возможность запуска проекта с голубым водородом на Каспийском море, заявил ранее вице-президент и совладелец НК Леонид Федун.