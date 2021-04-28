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Байден выразил Путину тревогу из-за наращивания ВС РФ у границ Украины

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 20:11
Политика
Байден выразил Путину тревогу из-за наращивания ВС РФ у границ Украины
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Вашингтон, 28 апреля. Президент США Джозеф Байден высказал обеспокоенность из-за действий российских войск у границ Украины, заявил советник главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Байден выразил свою тревогу непосредственно президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщил Салливан в интервью американскому телеканалу MSNBC. Байден во время беседы также высказал приверженность территориальной целостности Украины, заметил помощник по нацбезопасности. Салливан обратил внимание на то, что США планируют вести диалог на высоком уровне, не прибегая к ультиматумам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно упоминал о том, что действия ВС России в Крыму и Ростовской области не выходят за рамки внезапной проверки боеготовности. Учения не представляли угрозы для других стран. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении маневров. Все подразделения должны вернуться в места базирования до 1 мая.

Жители Германии ранее назвали истинные причины недовольства Украины из-за учений ВС России на территории Крыма.

путин байден салливан
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