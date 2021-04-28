Авиаперевозчик S7 смог «удержаться на плаву» в 2020 году за счет субсидий

Москва, 28 апреля. Трудности коронавирусного 2020 года авиакомпания «Сибирь» (S7) смогла преодолеть благодаря двум факторам, сообщил источник ФАН.

Компания сумела «выползти» в прошлом году за счет грузоперевозок и субсидий со стороны государства (так как была включена в список субсидируемых). Потери авиаперевозчика составили чуть больше пяти млрд рублей, уточнил источник.

S7 выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Основные хабы расположены в новосибирском аэропорту Толмачево и московском Домодедово, а региональные — в петербургском Пулково и аэропорту Иркутска. Авиакомпания является второй крупнейшей в России. За 2017 год ее пассажиропоток составил более 14,2 млн человек.

«Сибирь» первой из отечественных авиаперевозчиков осуществила чартерный рейс со времен введения коронавирусных ограничений. Борт с 159-ю россиянами совершил посадку в аэропорту хорватской Пулы на Адриатическом побережье.

«Аэрофлот» между тем остался недоволен тем, как Министерство транспорта РФ распределяет субсидии для льготных билетов для Дальнего Востока. Ежегодно компания запрашивает один лимит, а получает обычно в четыре раза меньше. Более того, на это раз конкуренты оказались в лучших условиях, пишет «ФедералПресс».