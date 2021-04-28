Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 23:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:15
Общество
Артема Тарасова отпустили из полицейского участка после перепалки на вокзале
23:15
Общество
Российский онколог назвал причины выявления рака на поздних стадиях
23:12
Политика
Боррель признал неспособность Евросоюза отключить Россию от SWIFT
23:00
Общество
Депутат Перминов рассказал о темпах газификации в Ленобласти
22:55
Общество
В России отмечают День каскадера
22:46
Политика
Военный политолог заявил, что американское оружие для Украины достанется террористам
22:41
Общество
Игровая консоль Playstation 5 принесла Sony рекордную годовую прибыль
22:34
Происшествия
Беспилотник Росгвардии помог найти заблудившегося в лесу мужчину
22:30
Общество
Санкции не страшны: россияне охотно купят газ, от которого Запад будет воротить нос
22:26
Общество
Пенсионер ударил стулом 78-летнюю невесту и получил перелом ребер
22:16
Общество
Ко дню рождения Александра Миндадзе: лучшие фильмы режиссера
22:16
Общество
Донбасс: комедия Зеленского с «обострением» окончена, дальше — только крики SOS
22:10
Спорт
«Авангард» обыграл ЦСКА и впервые выиграл Кубок Гагарина
22:09
Общество
Сообщения об отмене соглашения по российской базе в Судане оказались фейком
22:03
Весь мир
Глава правительства ЦАР рассказал о возвращении Кага-Бандоро к мирной жизни
22:00
Политика
В Крыму высказались относительно судьбы Токаева на посту президента Казахстана
21:59
Весь мир
Представитель жандармерии ЦАР призвал население активнее сотрудничать с силовиками
21:57
Весь мир
Глава правительства ЦАР дал старт программе развития сельского хозяйства в республике
21:51
Шоу-бизнес
Цивину потребовалась операция после решения суда вернуть квартиры дочери Баталова
21:51
Общество
Дело государственной важности: особенности и главные характеристики профессии воспитатель
Все новости

Донбасс: комедия Зеленского с «обострением» окончена, дальше — только крики SOS

Общество
Донбасс: комедия Зеленского с «обострением» окончена, дальше — только крики SOS
Федеральное агентство новостей  / 


Тупиковая ситуация с конфликтом в Донбассе и политический кризис внутри страны вынуждают президента Украины добиваться внимания на международной арене любыми методами. Так, выступая в Херсонской области, Владимир Зеленский заикнулся о переформатировании «нормандской четверки» и возможном включении в нее «серьезных, мощных игроков». Но тут же появляется информация о том, что он готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кого имел в виду Зеленский под словами «серьезные, мощные игроки»? Воспользуются ли «приглашением» президента Украины США и Великобритания? Чего ждет киевская сторона от президента России? Эти вопросы обсудили эксперты, приглашенные на пресс-конференцию Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Намеки Зеленского о возможном вмешательстве сильных и могущественных игроков в переговорный процесс по Донбассу особого ажиотажа уже не вызывают. Словам президента Украины никто не верит, считает активист Русской весны, депутат первого состава Верховного совета ДНР, экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау. Это доказывает сам факт того, что он подает сигнал SOS своим западным друзьям и одновременно готовится к встрече с Владимиром Путиным.

«Для этого и была разыграна вся комедия с обострением конфликта, с передвижением техники. Просто хотели показать мускулы, а их и нет», — сказал участник обсуждения.

Минские соглашения Киев «мусолит» семь лет, но ни один пункт так и не был выполнен. Всем уже очевидно, кроме самого Зеленского, что Европа устала от пустых заявлений Украины, отметил Гау. На вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время начала военных действий, он ответил отрицательно.

«Сколько было таких рассуждений. Я два месяца говорил о том, что войны пока не будет. Надо смотреть масштабнее. Как только началась очередная эскалация, Зеленский стал проситься на поклон к Путину. Скорее всего, к сентябрю возможны конфликты и обострения, но раньше сентября ничего не будет», — заключил Гау.

О включении в переговорный процесс США и Великобритании говорил еще Петр Порошенко, напомнил эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский. Но это делать не обязательно, Украина и так действует по их указке.

«Зеленский — это марионетка, которая управляется пальцами. Ему создали ситуацию, когда Америка управляет сверху, а спецслужбы — вспомним Западную Украину — снизу. Нынешний президент лишь красивая обертка конфеты Порошенко. Его подогревают и пугают сверху, а управляют снизу», — пояснил эксперт.

Особого смысла во встрече Зеленского и Путина Кимаковский тоже не видит. По его мнению, от нее президенту Украины нужна лишь красивая картинка, но главе РФ необходим конкретный результат. И в этом кардинально разнятся позиции лидеров двух стран. Для конструктивного диалога надо, «чтобы Зеленский перестал плясать», считает эксперт, но для президента Украины это невыполнимая задача.

донбасс зеленский кимаковский гау
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 73719 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 65077 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 39621 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 29854 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 24731 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Общество / Донбасс: комедия Зеленского с «обострением» окончена, дальше — только крики SOS
Рейтинг@Mail.ru