Донбасс: комедия Зеленского с «обострением» окончена, дальше — только крики SOS



Тупиковая ситуация с конфликтом в Донбассе и политический кризис внутри страны вынуждают президента Украины добиваться внимания на международной арене любыми методами. Так, выступая в Херсонской области, Владимир Зеленский заикнулся о переформатировании «нормандской четверки» и возможном включении в нее «серьезных, мощных игроков». Но тут же появляется информация о том, что он готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кого имел в виду Зеленский под словами «серьезные, мощные игроки»? Воспользуются ли «приглашением» президента Украины США и Великобритания? Чего ждет киевская сторона от президента России? Эти вопросы обсудили эксперты, приглашенные на пресс-конференцию Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Намеки Зеленского о возможном вмешательстве сильных и могущественных игроков в переговорный процесс по Донбассу особого ажиотажа уже не вызывают. Словам президента Украины никто не верит, считает активист Русской весны, депутат первого состава Верховного совета ДНР, экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау. Это доказывает сам факт того, что он подает сигнал SOS своим западным друзьям и одновременно готовится к встрече с Владимиром Путиным.

«Для этого и была разыграна вся комедия с обострением конфликта, с передвижением техники. Просто хотели показать мускулы, а их и нет», — сказал участник обсуждения.

Минские соглашения Киев «мусолит» семь лет, но ни один пункт так и не был выполнен. Всем уже очевидно, кроме самого Зеленского, что Европа устала от пустых заявлений Украины, отметил Гау. На вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время начала военных действий, он ответил отрицательно.

«Сколько было таких рассуждений. Я два месяца говорил о том, что войны пока не будет. Надо смотреть масштабнее. Как только началась очередная эскалация, Зеленский стал проситься на поклон к Путину. Скорее всего, к сентябрю возможны конфликты и обострения, но раньше сентября ничего не будет», — заключил Гау.

О включении в переговорный процесс США и Великобритании говорил еще Петр Порошенко, напомнил эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский. Но это делать не обязательно, Украина и так действует по их указке.

«Зеленский — это марионетка, которая управляется пальцами. Ему создали ситуацию, когда Америка управляет сверху, а спецслужбы — вспомним Западную Украину — снизу. Нынешний президент лишь красивая обертка конфеты Порошенко. Его подогревают и пугают сверху, а управляют снизу», — пояснил эксперт.

Особого смысла во встрече Зеленского и Путина Кимаковский тоже не видит. По его мнению, от нее президенту Украины нужна лишь красивая картинка, но главе РФ необходим конкретный результат. И в этом кардинально разнятся позиции лидеров двух стран. Для конструктивного диалога надо, «чтобы Зеленский перестал плясать», считает эксперт, но для президента Украины это невыполнимая задача.