Аналитики GFP назвали российскую армию сильнейшей в Европе

Вашингтон, 28 апреля. Военные аналитики авторитетного издания Global Firepower (GFP) подвели итоги задействования армий в локальных операциях и составили рейтинг наиболее боеспособных армий за 2020 год.

Анализ производился с помощью компьютерного моделирования, которое включало в себя порядка 50 критериев. Например, учитывались численность вооруженных сил страны, финансирование военной сферы, наличие развитой инфраструктуры, а также другие факторы, влияющие на боеспособность войск.

В рейтинге самых сильных армий Европы пятое место досталось Италии, четвертое — Турции, а третье — Великобритании. При этом Франция заняла вторую позицию. РФ возглавила данный список, поэтому российская армия была названа сильнейшей в Европе.

Отмечается, что подсчет производился по принципу: чем меньше индекс мощи PwrIndx, тем сильнее страна. Идеальный результат по этой формуле составляет 0,0000 балла, однако его никому не удалось достичь.

К примеру, Россия набрала 0,0796 балла, Франция — 0,1681, а Великобритания — 0,1997.

Ранее аналитики американского издания NI рассказали, почему российская армия представляет реальную угрозу для США и НАТО.