Берлин, 28 апреля. Немецкий военно-политический эксперт Ральф Тиле предупредил европейских правителей о последствиях агрессивной политики по отношению к России. Его мнение приведено в материале иностранного издания World Economy, пишет «ПолитПазл».

По мнению эксперта, военный потенциал стран Запада значительно сократился, что показывает заметный контраст с российской армией, которая в последнее время продолжает наращивать свои боевые возможности.

Ральф Тиле, в прошлом бывший полковником бундесвера, считает, что превосходство вооруженных сил стран НАТО в ЕС пошатнулось. В особенности он отметил сдачу позиций в разработках гиперзвукового и электромагнитного вооружения, в которых Москва достигла серьезных результатов. Тиле раскритиковал нескольких западных героев, отметив, что, демонстрируя несуществующую силу, они рискуют оказаться не у дел, устраивая военные провокации по отношению к России.

Полковник Тиле, анализируя реальное положение дел, отметил, что Западу лучше не начинать войну с Россией. По его мнению, США слишком агрессивно ведут себя по отношению к Москве. Также эксперт считает, что Западу необходимо не вмешиваться в украинский конфликт, так как подобный откровенно агрессивный шаг стран НАТО обязательно спровоцирует военное столкновение с Россией, что будет иметь печальные последствия.

Ранее сообщалось, что в случае украинского наступления на Донбасс ВСУ полностью прекратят свое существование всего за несколько дней. Об этом заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.