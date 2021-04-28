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Бывший немецкий полковник предостерегает Запад от нападения на Россию

Политика
Бывший немецкий полковник предостерегает Запад от нападения на Россию
Министерство обороны Литвы  / 

Берлин, 28 апреля. Немецкий военно-политический эксперт Ральф Тиле предупредил европейских правителей о последствиях агрессивной политики по отношению к России. Его мнение приведено в материале иностранного издания World Economy, пишет «ПолитПазл».

По мнению эксперта, военный потенциал стран Запада значительно сократился, что показывает заметный контраст с российской армией, которая в последнее время продолжает наращивать свои боевые возможности.

Ральф Тиле, в прошлом бывший полковником бундесвера, считает, что превосходство вооруженных сил стран НАТО в ЕС пошатнулось. В особенности он отметил сдачу позиций в разработках гиперзвукового и электромагнитного вооружения, в которых Москва достигла серьезных результатов. Тиле раскритиковал нескольких западных героев, отметив, что, демонстрируя несуществующую силу, они рискуют оказаться не у дел, устраивая военные провокации по отношению к России.

Полковник Тиле, анализируя реальное положение дел, отметил, что Западу лучше не начинать войну с Россией. По его мнению, США слишком агрессивно ведут себя по отношению к Москве. Также эксперт считает, что Западу необходимо не вмешиваться в украинский конфликт, так как подобный откровенно агрессивный шаг стран НАТО обязательно спровоцирует военное столкновение с Россией, что будет иметь печальные последствия.

Ранее сообщалось, что в случае украинского наступления на Донбасс ВСУ полностью прекратят свое существование всего за несколько дней. Об этом заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

сша украина нато война противостояние
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