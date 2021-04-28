100 дней без Навального: Как Волков и Жданов развалили структуры ФБК

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный продолжает отбывать наказание по делу «Ив Роше» в колонии. За это время его ближайшие соратники не смогли добиться каких-либо результатов в политическом поле, окончательно развалив структуры оппозиционера.

С момента заключения Навального под стражу прошло 100 дней, о чем в социальных сетях сообщают сегодня члены его команды. Несмотря на многочисленные заявления менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, директора фонда Ивана Жданова и главы отдела расследований Марии Певчих о том, что их организация продолжает эффективно функционировать без своего руководителя, факты говорят об обратном.

От флешмобов до «финальной битвы»

Неспособность максимально мобилизовать протестный ресурс и «постоять» за основателя ФБК соратники Навального продемонстрировали сразу по его возвращении из Германии, где он более четырех месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления. Оппозиционеры заранее объявили о сборе сторонников в московском аэропорту, куда должен был прибыть самолет с Навальным, рассчитывая на массовость мероприятия, однако собрать большое количество людей у них не получилось. Как ранее заявлял бывший юрист ФБК Виталий Серуканов, таким образом они проявили «абсолютную организационную импотенцию» и показали, что никакой живой поддержки среди населения у них нет.

Не смогли руководители ФБК устроить и массовые протесты после замены Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Зимние акции оказались провальными и сопровождались массовыми задержаниями граждан, решивших выйти на улицы в его поддержку. Многие из них получили крупные штрафы, административные аресты и тюремные сроки. В начале февраля Волков объявил о приостановке протестной активности, что вызвало неоднозначную реакцию и разочарование многих его сторонников. Далее Волков организовал флешмоб с фонариками, которым закрепил провал протестов.

Последняя незаконная акция прошла 21 апреля. По заявлениям руководства «Фонда борьбы с коррупцией», митинг должен был стать «финальной битвой между добром и нейтралитетом». Для сбора участников был создан сайт, на котором сторонники Навального могли ставить метки, указывая, в каких городах они собираются выйти на улицы. Организаторы рассчитывали набрать не менее 500 тысяч человек, но эту задачу им выполнить не удалось — на митинги по всей стране вышли порядка 20 тысяч граждан. Кроме того, в ФБК абсолютно не позаботились о безопасности ресурса, в результате чего в открытом доступе оказалась база данных, содержащая электронные адреса всех людей, отметившихся на сайт-карте. По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, если использовать другие базы, которые утекали в интернет, и сопоставить данные, об этих людях можно узнать все: адреса, номера телефонов, имена и фамилии.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Довели до экстремизма

Еще одним «достижением» команды Навального в его отсутствие стало заявление Прокуратуры Москвы с просьбой признать «Фонд борьбы с коррупцией» и сеть штабов оппозиционера (структурное подразделение ФБК) экстремистскими организациями. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой пришло к выводу, что фактическими целями деятельности указанных структур является создание условий для изменения основ конституционного строя страны. Как ожидается, суд вынесет решение по данному вопросу на заседании 29 апреля.

Несмотря на возможное признание организаций экстремистскими, Леонид Волков и Иван Жданов призывают свою аудиторию не прекращать отправлять им донаты. По их словам, жертвователям якобы ничего не грозит, если они будут перечислять деньги через YouTube. При этом они не считают нужным поставить своих сторонников в известность об уголовной ответственности за финансирование экстремистской организации. Согласно ст. 282.3 УК РФ, подобные действия наказываются лишением свободы сроком до восьми лет.

Вероятно, у ФБК на фоне череды последних провалов могли возникнуть проблемы с западными спонсорами, что вынуждает Волкова и Жданова уговаривать подписчиков не прекращать финансовую поддержку. На это указывает снижение денежных потоков через криптовалютный кошелек фонда. Если перед первыми акциями протеста они получали крупные транзакции в несколько миллионов рублей, то перед последними митингами им не удалось набрать даже 1 миллион.

Никогда ФБК не был так близок к провалу

В результате упомянутых неудач деятельность «Фонда борьбы с коррупцией» была ограничена, а работа сети штабов, которые уже запустили процедуру самоликвидации, приостановлена по решению Московского городского суда. По факту структура прекратила свою деятельность, штабы закрываются и ведут работу по увольнению сотрудников. Таким образом, в настоящее время ликвидируется вся система штабов Навального.

За время пребывания оппозиционера в заключении Леонид Волков и Иван Жданов не смогли преуспеть в организации протестов и, по всей видимости, окончательно разрушили проект своего начальника. О безуспешных попытках повлиять на политические процессы в стране путем несанкционированных массовых акций ранее заявлял даже Михаил Ходорковский. По его словам, в настоящее время нынешняя оппозиция в России не представляет никакой угрозы действующей власти, так как все лидеры протеста были «дезактивированы».

В экспертном сообществе неоднократно выдвигалось мнение, что существование ФБК и штабов Навального постепенно подходит к своему завершению во многом благодаря действиям «первых лиц» организации. Так, политолог Алексей Мухин считает, что они просто заигрались, окончательно потеряв чувство реальности, и уже давно вышли из правового поля, за что сейчас и расплачиваются. Эксперт убежден, что никто не будет плакать, если ФБК окончательно исчезнет с политической карты России, и очевидно, что именно к такому финалу структуры Алексея Навального подвели его же ближайшие соратники.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.