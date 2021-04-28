Член экипажа «Аполлона-11» Коллинз скончался в США

Вашингтон, 28 апреля. Один из участников миссии по полету «Аполлона-11» на Луну Майкл Коллинз ушел из жизни. Смерть пилота в среду подтвердили члены его семьи.

Американскому астронавту было 90 лет. Информацию о кончине Коллинза подтвердило агентство AFP, ссылаясь на официальное заявление родных пилота.

Первый полет Майкла Коллинза в космос состоялся в 1966 году. Американец стал первым в мире человеком, который два раза выходил в открытый космос.

Народная артистка РФ, актриса Российского академического молодежного театра Нинель Терновская ушла из жизни в возрасте 94 лет. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в пресс-службе культурного учреждения.