Нейробиологи оценили влияние высшего образования на скорость старения мозга

Стокгольм, 28 апреля. Наличие более высокого уровня образования у человека не замедляет старение мозга, как предполагалось ранее.

Ученые считали, что высшее образование, полученное в молодости, способствует замедлению старения мозга в зрелые годы. Однако данных не было достаточно ни для того, чтобы подтвердить эту теорию, ни для того, чтобы ее опровергнуть.

Шведские нейробиологи проанализировали структуру мозга 2 тыс. человек. С возрастом объем определенных областей коры головного мозга уменьшался. Также меньше становился и гиппокамп.

В то же время специалисты не выявили разницы в скорости уменьшения этих областей у людей с разным уровнем образования. Мозг «усыхал» с одной и той же скоростью.

Ранее ученые узнали об уникальном свойстве головного мозга. Как выяснилось, он способен воспринимать новую информацию и возвращаться к прежнему опыту.