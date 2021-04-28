Росстат улучшит схему подсчета реальных доходов россиян

Москва, 28 апреля. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) модернизирует свою методологию сбора данных и расчета реальных доходов населения России.

Соответствующее поручение было дано министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в ходе коллегии ведомства. Глава Минэкономразвития указал на расхождения между информацией в системе национальных счетов за год и квартальными расчетами, пишет «Российская газета».

«Понятно, что этот разрыв будет, он отчасти обусловлен объективными данными», — отмечает чиновник.

Тем не менее он уверен, что расчеты можно сделать «более полными» с помощью уточнения состава данных и расширения состава источников. Эксперты объясняют, что часть доходов граждан страны, в том числе зарплаты в «серой» зоне, Росстат не способен наблюдать напрямую, досчитывая эти данные балансовым методом.

Статистическая служба ранее оценила объем задолженности по заработной плате в стране. По информации Росстата, на 1 апреля 2021 года показатель составил 1 млрд 730,2 млн рублей.

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян в текущем году до 2%. Это чуть ниже, чем сентябрьский прогноз, где фигурировал показатель 2,2%, сообщает «ФедералПресс».