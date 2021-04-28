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Росстат улучшит схему подсчета реальных доходов россиян

Экономика
Росстат улучшит схему подсчета реальных доходов россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 апреля. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) модернизирует свою методологию сбора данных и расчета реальных доходов населения России.

Соответствующее поручение было дано министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в ходе коллегии ведомства. Глава Минэкономразвития указал на расхождения между информацией в системе национальных счетов за год и квартальными расчетами, пишет «Российская газета».

«Понятно, что этот разрыв будет, он отчасти обусловлен объективными данными», — отмечает чиновник.

Тем не менее он уверен, что расчеты можно сделать «более полными» с помощью уточнения состава данных и расширения состава источников. Эксперты объясняют, что часть доходов граждан страны, в том числе зарплаты в «серой» зоне, Росстат не способен наблюдать напрямую, досчитывая эти данные балансовым методом.

Статистическая служба ранее оценила объем задолженности по заработной плате в стране. По информации Росстата, на 1 апреля 2021 года показатель составил 1 млрд 730,2 млн рублей.

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян в текущем году до 2%. Это чуть ниже, чем сентябрьский прогноз, где фигурировал показатель 2,2%, сообщает «ФедералПресс».

минэкономразвития росстат решетников доходы россиян
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