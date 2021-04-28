Шашистка Садовская из солидарности убрала флаг Польши во время игры с россиянкой

Варшава, 28 апреля. Польская шашистка Наталия Садовская убрала флаг своей страны во время игры с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Спортсменка сделала это в знак солидарности на матче за звание чемпионки мира. Во время турнира обе шашистки играют без флагов. Как заявил президент Федерации шашек России Анатолий Никитин, инцидент можно считать исчерпанным.

«Мы готовим ноту протеста польской стороне и международной федерации. [После такого] спортсмен, который старается не думать ни о чем, кроме правильной комбинации, будет демотивирован», — рассказал Никитин.

Накануне во время турнира организатор подошел к столу, за которым играли Садовская и Тансыккужина, и убрал с него все флаги России. Позднее Польша извинилась за свой поступок, объяснив, что такое распоряжение поступило от WADA.