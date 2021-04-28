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МИД Болгарии анонсировал встречу с российским послом

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 19:41
Политика
МИД Болгарии анонсировал встречу с российским послом
mfa.bg  /  Министерство иностранных дел Болгарии

София, 28 апреля. Болгарский МИД рассказал о приглашении на встречу посла РФ Элеоноры Митрофановой.

После диалога с российским представителем внешнеполитическое ведомство пообещало обнародовать данные о проведенной беседе. Причина приглашения Митрофановой в МИД Болгарии не приводится.

«Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария. После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре», — подчеркнули в местном ведомстве.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление Софии о якобы причастности Москвы к взрывам в Болгарии. Страна решила перещеголять Чехию в нападках на Россию, убежден дипломат.

болгария мид элеонора митрофанова
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