МИД Болгарии анонсировал встречу с российским послом

София, 28 апреля. Болгарский МИД рассказал о приглашении на встречу посла РФ Элеоноры Митрофановой.

После диалога с российским представителем внешнеполитическое ведомство пообещало обнародовать данные о проведенной беседе. Причина приглашения Митрофановой в МИД Болгарии не приводится.

«Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария. После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре», — подчеркнули в местном ведомстве.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление Софии о якобы причастности Москвы к взрывам в Болгарии. Страна решила перещеголять Чехию в нападках на Россию, убежден дипломат.