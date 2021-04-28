Проголодавшийся украинец зарезал жену за отказ накормить его ужином

Херсон, 28 апреля. Пьяный мужчина потребовал, чтобы супруга приготовила ему ужин. Когда женщина отказалась, он вонзил ей в сердце нож.

Инцидент произошел в селе Михайловка. Местный житель явился домой в состоянии алкогольного опьянения. Он испытывал чувство голода и велел жене «немедленно накормить его». Возмущенная женщина заявила, что он не получит никакой еды, пока не протрезвеет.

В ответ на это супруг схватил нож и ударил обидчицу. От полученного ранения пострадавшая скончалась в собственном доме. Мужчина понял, что случилось непоправимое, выбежал на улицу и начал звать на помощь. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи, которые констатировали смерть женщины. Виновника задержали, он уже дал признательные показания.

Москвич зарезал жену, тещу и тестя на глазах у маленьких детей. После этого он позвонил своим родителям и рассказал о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщало РИАМО.