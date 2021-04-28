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Проголодавшийся украинец зарезал жену за отказ накормить его ужином

Происшествия
Проголодавшийся украинец зарезал жену за отказ накормить его ужином
pixabay.com

Херсон, 28 апреля. Пьяный мужчина потребовал, чтобы супруга приготовила ему ужин. Когда женщина отказалась, он вонзил ей в сердце нож.

Инцидент произошел в селе Михайловка. Местный житель явился домой в состоянии алкогольного опьянения. Он испытывал чувство голода и велел жене «немедленно накормить его». Возмущенная женщина заявила, что он не получит никакой еды, пока не протрезвеет.

В ответ на это супруг схватил нож и ударил обидчицу. От полученного ранения пострадавшая скончалась в собственном доме. Мужчина понял, что случилось непоправимое, выбежал на улицу и начал звать на помощь. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи, которые констатировали смерть женщины. Виновника задержали, он уже дал признательные показания.

Москвич зарезал жену, тещу и тестя на глазах у маленьких детей. После этого он позвонил своим родителям и рассказал о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщало РИАМО.

украина убийство голод
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