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Военный политолог заявил, что американское оружие для Украины достанется террористам

Политика
Военный политолог заявил, что американское оружие для Украины достанется террористам
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Американское оружие, поставляемое Киеву, может предназначаться вовсе не ВСУ. Об этом в интервью ФАН заявил член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее стало известно, что США увеличивают военную помощь Украине до 300 миллионов долларов. В эту сумму входят противокорабельные и противотанковые ракеты, средства ПВО, оперативно-тактические ударные комплексы и дополнительные комплексы Javelin. Об этом сообщила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Для начала хотелось бы выяснить, за чей счет этот «праздник», — заявил Перенджиев. — Откуда такая щедрость со стороны Соединенных Штатов? 300 миллионов долларов — это огромные деньги! Как Киев будет их компенсировать? Сдается мне, что Западу будет продано нечто очень важное для страны!»

Военный политолог напомнил, что после государственного переворота, который произошел в 2014 году, на Украине был создан специальный земельный банк.

«Его задача — компенсировать долги, которые наберет Киев, — заявил эксперт. — И похоже, что это время пришло. Напомню, что Владимир Зеленский, едва вступив в должность, продавил через Раду закон, позволяющий продавать частным лицам украинскую землю. Конечно, он заявил, что покупать ее смогут только граждане самой Украины, но на практике все будет, разумеется, совершенно иначе».

Военный политолог заявил, что американское оружие на Украине достанется террористам
Федеральное агентство новостей  / 

Основываясь на этой информации, собеседник ФАН предположил, что расплачиваться за американские ракеты Киев будет украинской землей.

«Украина за время президентства Джо Байдена окончательно превратится в вашингтонскую колонию, — убежден Перенджиев. — Соединенные Штаты никогда не пойдут воевать напрямую против России, но вот натравить против нас свою марионетку, чтобы дискредитировать Москву, — это пожалуйста! Им за счастье будет стравить два братских народа».

Военный политолог предположил, что далеко не все поставленное на Украину американское оружие предназначается Киеву.

«Я думаю, что эта страна выступает в роли гигантского склада или, если угодно, перевалочного пункта, через который американцы будут снабжать своим вооружением подконтрольных им террористов в горячих точках по всему миру», — резюмировал эксперт.

россия сша украина зеленский перенджиев
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